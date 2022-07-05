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ING demir cevheri fiyatlarının uzun vadede düşmesini bekliyor

Salı, 05 Temmuz 2022 12:39:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hollanda merkezli uluslararası banka ING, 2022 ve 2023 yıllarına yönelik demir cevheri fiyat tahminlerini açıkladı. Banka demir cevheri fiyatlarının Çin’in zayıflayan talebi ve arz miktarındaki artış nedeniyle, bu yılın ikinci yarısında kaydedilen 138$/mt’a kıyasla 2023’te 105$/mt ve 2024 yılında da 90$/mt olmasını bekliyor.

Bu yılki en yüksek seviyesine 171$/mt ile Mart ayında ulaşan demir cevheri fiyatları yakın zaman önce 108$/mt’a kadar geriledi. Banka söz konusu fiyatların Çin’de beklenen iyileşme nedeniyle bu yılın ikinci yarısında destekleneceğini düşünürken, uzun vadeli görünüm daha olumsuz. Talep tarafındaysa, Çin ham çelik üretimini artırmaya devam edecek ve ayrıca, ülkenin karbonsuzlaştırma hedeflerine yardımcı olmak adına eski çelik kapasitelerini elektrik ark ocaklarıyla değiştirecek. Elektrik ark ocaklarının yüksek fırınların yerini almaya devam etmesi, Çin’in orta ila uzun vadeli demir cevheri talebine yönelik endişe yaratacak. Banka ayrıca, Çin’in demir cevheri ithalatının halihazırda 2020 yılında zirveye ulaştığını ifade etti.

ING, Avustralya’daki yeni projeler ve Brezilyalı Vale’nin yıllık 400 milyon mt üretim kapasitesi hedeflemeye devam etmesi nedeniyle arz miktarının artacağını öngörüyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avrupa Birliği 

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