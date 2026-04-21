Industeel Sagrada Familia projesi için çelik levha tedarik etti

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal Group’un bağlı kuruluşu Fransa merkezli çelik levha üreticisi Industeel, İspanya’daki Sagrada Familia’nın devam eden inşaat çalışmaları kapsamında çelik levha tedarik ettiğini açıkladı. Duplex UR 2205 kalite levhaların, yapının en yüksek ve en dikkat çekici cephelerinden biri olan Glory Cephesi’ndeki yeni yapısal unsurları destekleyeceği belirtildi.

Tedarik edilen levhaların, bazilika içerisindeki yapısal uygulamalarda kullanıldığı ve Avrupa’nın en önemli mimari projelerinden birinin ilerleyişine katkı sağladığı ifade edildi. Kullanılan malzemelerin, karmaşık inşaat süreçleri için gerekli olan yüksek teknik ve kalite standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandığı bildirildi.

Zorlu projeler için yüksek mukavemetli çelik

Şirketin açıklamasına göre söz konusu çelik levhalar, yüksek mukavemet ve güvenilirlik sunarak yapının kritik bölümlerinde yapısal stabiliteyi sağlıyor. Projede kullanılan malzemelerin, zorlu mühendislik gereksinimlerini karşılamasının yanı sıra uzun ömürlü dayanıklılık sunması gerektiği vurgulandı.

Duplex UR 2205 kalite levhaların 8 mm, 65 mm, 80 mm ve 100 mm kalınlıklarda tedarik edildiği belirtildi. Duplex paslanmaz çeliğin mekanik dayanım ve korozyon direncinin kritik olduğu zorlu koşullarda yaygın olarak kullanıldığı ifade edildi. Bu malzemenin:

Standart östenitik paslanmaz çeliklere kıyasla yaklaşık iki kat akma dayanımı sunduğu,

316L kaliteye göre daha yüksek korozyon direnci sağladığı,

Yüksek dayanım/kalınlık oranı sayesinde ağırlık avantajı sunduğu,

Açıkta kalan mimari yapılarda uzun vadeli stabilite sağladığı belirtildi.

Uzun vadeli projeye katkı

On yıllardır inşası devam eden Sagrada Familia projesinin modern malzeme ve teknolojilerin entegrasyonu ile ilerlemeyi sürdürdüğü ifade edildi. Industeel’in katkısının, büyük ölçekli mimari ve altyapı projelerinde ileri teknoloji çelik ürünlerinin önemini ortaya koyduğu vurgulandı.