 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Industeel...

Industeel Sagrada Familia projesi için çelik levha tedarik etti

Salı, 21 Nisan 2026 10:29:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal Group’un bağlı kuruluşu Fransa merkezli çelik levha üreticisi Industeel, İspanya’daki Sagrada Familia’nın devam eden inşaat çalışmaları kapsamında çelik levha tedarik ettiğini açıkladı. Duplex UR 2205 kalite levhaların, yapının en yüksek ve en dikkat çekici cephelerinden biri olan Glory Cephesi’ndeki yeni yapısal unsurları destekleyeceği belirtildi.

Tedarik edilen levhaların, bazilika içerisindeki yapısal uygulamalarda kullanıldığı ve Avrupa’nın en önemli mimari projelerinden birinin ilerleyişine katkı sağladığı ifade edildi. Kullanılan malzemelerin, karmaşık inşaat süreçleri için gerekli olan yüksek teknik ve kalite standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandığı bildirildi.

Zorlu projeler için yüksek mukavemetli çelik

Şirketin açıklamasına göre söz konusu çelik levhalar, yüksek mukavemet ve güvenilirlik sunarak yapının kritik bölümlerinde yapısal stabiliteyi sağlıyor. Projede kullanılan malzemelerin, zorlu mühendislik gereksinimlerini karşılamasının yanı sıra uzun ömürlü dayanıklılık sunması gerektiği vurgulandı.

Duplex UR 2205 kalite levhaların 8 mm, 65 mm, 80 mm ve 100 mm kalınlıklarda tedarik edildiği belirtildi. Duplex paslanmaz çeliğin mekanik dayanım ve korozyon direncinin kritik olduğu zorlu koşullarda yaygın olarak kullanıldığı ifade edildi. Bu malzemenin:

  • Standart östenitik paslanmaz çeliklere kıyasla yaklaşık iki kat akma dayanımı sunduğu,
  • 316L kaliteye göre daha yüksek korozyon direnci sağladığı,
  • Yüksek dayanım/kalınlık oranı sayesinde ağırlık avantajı sunduğu,
  • Açıkta kalan mimari yapılarda uzun vadeli stabilite sağladığı belirtildi.

Uzun vadeli projeye katkı

On yıllardır inşası devam eden Sagrada Familia projesinin modern malzeme ve teknolojilerin entegrasyonu ile ilerlemeyi sürdürdüğü ifade edildi. Industeel’in katkısının, büyük ölçekli mimari ve altyapı projelerinde ileri teknoloji çelik ürünlerinin önemini ortaya koyduğu vurgulandı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Fransa İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin rulo levha ihracatı 2026’nın Şubat ayında %15,4 arttı

21 Nis | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları değişmedi, yerel fiyatlar yukarı yönlü

20 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in sıcak sac ve levha ihracatı 2026 yılının Ocak-Mart döneminde %16,3 düştü

20 Nis | Çelik Haberler

ABD Güney Kore çıkışlı boyuna kesme levhaya yönelik nihai antidamping marjlarını açıkladı

20 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2026'nın Şubat ayında aylık %0,2 geriledi

16 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Şubat ayında %0,3 düştü

15 Nis | Çelik Haberler

Brezilya’nın 2026 yılı Mart ayı kalın levha ihracatı ABD’ye sevkiyatın durmasıyla Şubat’a kıyasla %81 geriledi

15 Nis | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları arttı, görünüm yatay

14 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Nisan ayının başında %0,3 düştü

14 Nis | Çelik Haberler

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Mart ayının sonunda %0,1 yükseldi

07 Nis | Çelik Haberler

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis