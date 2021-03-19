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Ind-Ra: Hindistan’ın çelik satış hacmi 2021-22 mali yılında iyileşecek, talep keskin şekilde artacak

Cuma, 19 Mart 2021 16:57:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

India Ratings and Research (Ind-Ra), Hindistan çelik sektörünün görünümünü 2021-22 mali yılı için olumsuzdan durağana çevirdiğini açıkladı.

Ind-Ra, gelecek mali yıldaki çelik satış hacimlerinin yıllık bazda iyileşmesini ve ton başına marjlarda görülebilecek olası bir yavaşlamayı telafi etmesini bekliyor. 2021-22 mali yılında, talep ve arzın 2019-20 mali yılında kaydedilen yavaşlamadan kurtulması ve güçlü seyretmesi beklenirken, sevkiyatların normal seviyede yer alacağı tahmin ediliyor.

Ind-Ra, demir cevheri arzının artmasıyla, 2021-22 mali yılında yerel demir cevheri fiyatlarının kademeli olarak düzelmesini bekliyor. Öte yandan, Odisha demir cevheri madenlerinin üretimi arttığında, maden işletmecilerinin müşterilere yüksek teklifler vermesiyle fiyatlar daha da desteklenebilir.

2021-22 mali yılında koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının bir önceki mali yılda kaydedilen seviyelerden yüksek olması, ancak Corona virüsü öncesi seviyelere ulaşamaması bekleniyor. Ancak, koklaşabilir taş kömürü madenciliği sektörünün yoğunluğu ve Avustralya’daki doğal afet riski nedeniyle fiyatlar belirli aylarda dalgalanabilir.

Ind-Ra, söz konusu mali yıldaki uzun mamul talebinin, hükümetin altyapı yatırımlarından kaynaklanan talep artışıyla desteklenerek keskin bir şekilde artmasını bekliyor. Benzer şekilde, hükümetin altyapı yatırımı ve toparlanan otomobil talebi nedeniyle, yassı mamul talebinin de söz konusu mali yılda keskin bir şekilde artacağı tahmin ediliyor. 


Etiketler: uzun ürünler  yassı ürünler  Hindistan  demir cevheri  Hint Yarımadası  hammaddeler  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »


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