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Ind-Ra: Hindistan’da çelik fiyatları kısa vadede baskı altında kalacak

Çarşamba, 01 Aralık 2021 14:00:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Indian Ratings and Research (Ind-Ra), Ekim ayında, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelere ulaşan çelik fiyatlarının, yakın gelecekte, uluslararası fiyatlardaki düşüşün baskısı altında kalma ihtimali olduğunu belirtti.

Fiyatlar yüksek seviyelerde yer alsa da Çin’den gelen talebin azalmasına ve hammadde fiyatlarının düşmesine bağlı olarak düşmeye devam eden küresel sıcak sac fiyatlarının, fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği söylendi.

Ind-Ra, Çin hükümetinin üretime getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin’in ham çelik üretiminin, bu yılın ikinci yarısında, ilk yarısında kıyasla daha çok düşmesini beklediğini bildirdi. Hindistan’ın ham çelik üretimi ise Ekim ayında, aylık %2,5 ve yıllık %2,4 artarak 9,8 milyon mt’a çıktı.

Ayrıca, tüketimin artması ve piyasa oyuncularının, yeni üretim kapasitelerini devreye almaya yönelik yaptığı hazırlıklar, 2021-2022 mali yılının ikinci yarısında, Hindistan’ın çelik üretimini destekleyecek. Ekim ayında, ülkenin nihai mamul tüketimi aylık %8,2 artışla ve yıllık %1,1 düşüşle 8,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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