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Ilva'nın Taranto tesisindeki üretim faaliyetleri kesin olarak durdurulacak

Cuma, 30 Ekim 2026 15:16:35 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Yargıtayı, olağanüstü yönetim altında bulunan Acciaierie d'Italia ve Ilva'nın tüm temyiz başvurularını reddederek Taranto çelik tesisindeki sıcak üretim faaliyetlerinin durdurulması kararını onadı. Mahkemenin 29 Ekim'de verdiği kararla birlikte istinaf mahkemesinin sağlık ve çevrenin korunması gerekçesiyle sıcak üretim faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik 27 Temmuz tarihli kararı kesinleşti.

SteelOrbis'in 27 Ekim'de bildirdiği üzere, hükümetin tesislerin 15 Aralık'a kadar korunmasına izin veren yasal düzenlemesi kapsamında Yargıtay kararı beklenirken, tesisler üretime başlayabilecek şekilde tutuluyordu. Temyiz başvurularının reddedilmesiyle birlikte faaliyetlerin durdurulmasına yönelik yargı kararının bozulması ihtimali ortadan kalktı.

Olağanüstü yönetimden sorumlu özel komiserlerin artık yüksek fırınların durdurulmasına ilişkin teknik prosedürleri ve takvimi belirlemesi gerekiyor. Karar, İtalya'nın en büyük çelik üretim tesisinde üretimin devamlılığına ilişkin ciddi endişeler yaratırken, grubun satış süreci devam ediyor. Bağlayıcı tekliflerin sunulması için son tarih 8 Kasım olarak belirlenmiş durumda.

Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Acciaierie d’Italia 
ChiaraMassacci
Chiara Massacci
Editör
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SteelOrbis'te Piyasa Araştırma ve İçerik Uzmanı olarak görev yapmakta; demir çelik ve hurda piyasalarına, özellikle de Pakistan ve Bangladeş hurda pazarlarına odaklanmaktayım. Mütercim-Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler alanındaki eğitim geçmişimin yanı sıra Mütercim-Tercümanlık ile Uluslararası İlişkiler ve Made in Italy Liderliği alanlarında yüksek lisans derecelerine sahibim. Çelik ve hammadde endüstrisine dair net içgörüler sunmak amacıyla piyasa analizlerini, fiyat değerlendirmelerini ve uzmanlık gerektiren içerik çevirilerini bir arada yürütüyorum.

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