Ilva'nın Taranto tesisindeki üretim faaliyetleri kesin olarak durdurulacak

İtalya Yargıtayı, olağanüstü yönetim altında bulunan Acciaierie d'Italia ve Ilva'nın tüm temyiz başvurularını reddederek Taranto çelik tesisindeki sıcak üretim faaliyetlerinin durdurulması kararını onadı. Mahkemenin 29 Ekim'de verdiği kararla birlikte istinaf mahkemesinin sağlık ve çevrenin korunması gerekçesiyle sıcak üretim faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik 27 Temmuz tarihli kararı kesinleşti.
SteelOrbis'in 27 Ekim'de bildirdiği üzere, hükümetin tesislerin 15 Aralık'a kadar korunmasına izin veren yasal düzenlemesi kapsamında Yargıtay kararı beklenirken, tesisler üretime başlayabilecek şekilde tutuluyordu. Temyiz başvurularının reddedilmesiyle birlikte faaliyetlerin durdurulmasına yönelik yargı kararının bozulması ihtimali ortadan kalktı.
Olağanüstü yönetimden sorumlu özel komiserlerin artık yüksek fırınların durdurulmasına ilişkin teknik prosedürleri ve takvimi belirlemesi gerekiyor. Karar, İtalya'nın en büyük çelik üretim tesisinde üretimin devamlılığına ilişkin ciddi endişeler yaratırken, grubun satış süreci devam ediyor. Bağlayıcı tekliflerin sunulması için son tarih 8 Kasım olarak belirlenmiş durumda.