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İDÇ’nin satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde büyük ölçüde arttı

Çarşamba, 03 Kasım 2021 14:09:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), 2021 yılının ilk dokuz ayına ilişkin mali ve faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında, İDÇ bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 665,90 milyon TL net zarara kıyasla 83,10 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin satış gelirleri yıllık %106,3 artış göstererek 7,20 milyar TL olurken, söz konusu dönemde İDÇ 2020 yılının ilk dokuz atında kaydedilen 192,17 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 726,30 milyon TL faaliyet kârı kaydetti.

İDÇ’nin yaptığı açıklamaya göre, yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin kütük üretimi yıllık %18,1 artışla 1,11 milyon mt olurken, inşaat demiri üretimi yıllık %16,5 artışla 716.912 mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %25 artışla 246.216 mt oldu. İlk dokuz ayda şirket yıllık %28,2 artışla 227.356 mt profil üretti.

Bununla birlikte, 2021 yılının ilk dokuz ayında İDÇ’nin nihai mamul satışları yıllık %17,1 artışla 1,17 milyon mt olurken, ihracat satışları yıllık %32 artışla 323.967 mt seviyesinde kaydedildi.

İDÇ, söz konusu dönemde hammadde ve nihai mamul fiyatlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ortalama olarak arttığını belirtti. Söz konusu dönemde döviz kurunun yükselmeye devam etmesi finansman zararının oluşmasına neden oldu.


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