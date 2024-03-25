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İDÇ çelikhanesinde ekipman montajını tamamladı

Pazartesi, 25 Mart 2024 12:00:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi (İDÇ), çelikhane yatırımı kapsamında makine ile ekipmanların montajını tamamladığını ve soğuk testlere başladığını duyurdu.

Şirket, sıcak testlere bu yılın ikinci çeyreğinin sonuna kadar başlamayı planladığını ve yatırıma ilişkin gelişmeleri paylaşacağını ifade etti.

İDÇ, çelikhane kapasitesini iki kat artırarak 1.400.000 mt’dan 2.800.000 mt’a çıkarmayı hedefliyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, tedarik, teslim ve montaj süreçlerinde yaşanan gecikmeden ötürü söz konusu yatırımın tamamlanma tarihini geçtiğimiz yılın Aralık ayında ertelediğini açıklamıştı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım İDÇ 

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