İDÇ çelikhane yatırımının tamamlanma tarihini bu defa 2024'ün birinci çeyreğine erteledi

Perşembe, 28 Aralık 2023 10:09:30 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi (İDÇ) çelikhane kapasitesini artırmak üzere 2021 yılında başlayan yatırımının yapılan teknik analiz ve planlamalar doğrultusunda makine ve ekipman montajlarının ardından 2024 yılı birinci çeyrek sonuna kadar tamamlanacağını öngörüyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirketin bu yıl Haziran ayında yaptığı açıklamaya göre başlangıçta 2023 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanan yatırım yıl sonuna ertelenmişti.

Yatırımın tamamlanma tarihinin yeniden ertelenmesi tedarik, teslim ve montaj süreçlerinde yaşanan gecikmeden kaynaklandı ancak şu anda makine ve ekipman montajlarının büyük oranda tamamlandığı ifade edildi.

Şirket çelikhane kapasitesini iki kat artırarak 1.400.000 mt’dan 2.800.000 mt’a çıkarmayı hedefliyor.