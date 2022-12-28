İDÇ çelikhane yatırımı için makine ve ekipman montajına başladı

Çarşamba, 28 Aralık 2022 10:07:22 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) çelikhane kapasitesini iki kat artırarak 1.400.000 mt’dan 2.800.000 mt’a çıkarmak için yapılan yatırım kapsamında makine ve ekipman montajına başladığını açıkladı.

Yatırıma yönelik çelik konstrüksüyon bina temel ve beton işleri büyük oranda tamamlandı.

100 milyon $ tutarında olması beklenen yatırımın 2023 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2021 yılında İDÇ yatırım kapsamında elektrik ark ocağı kurulumu için Almanya merkezli Badische Stahl Engineering GBMH, sürekli döküm makinesinin kurulumu için Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un bağlı kuruluşu SMS Concast AG, hava ayrıştırma tesisinin tedariki için Çin merkezli Avic International Hangzhou Company Ltd. ve Avic Endüstriyel Gaz Mühendisliği A.Ş. ile anlaşmalar yapmıştı.