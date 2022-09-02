ICRA: Hindistan çelik sektörü uluslararası piyasalardan olumsuz etkilenmeye devam edecek

Cuma, 02 Eylül 2022 15:55:10 (GMT+3) | Kalküta

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hint çelik üreticilerinin başlıca küresel piyasalardaki durumun gittikçe zorlaşması nedeniyle zorlanacağını belirtti.

2021 yılında küresel talebin %52’sini oluşturan Çin’de çelik tüketiminin, emlak balonunun patlaması, pandemi kapsamında uygulanan tam karantina önlemleri ve yüksek sıcak hava dalgası nedeniyle aşağı yönlü hareket ettiği ifade edildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından enerji ve gıda tedarik zincirlerinde meydana gelen aksamalar nedeniyle enflasyonun beklenmedik şekilde yükselmesinin ve merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak amacıyla politika faizlerini sertçe artırmasının ABD, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore gibi geçtiğimiz yıl küresel çelik talebinin %20’sini oluşturan tüketim merkezlerinde ekonomik faaliyetleri baskılayabileceği söylendi.

Ham çelik üretiminin 2022-2023 mali yılının Nisan-Temmuz döneminde yıllık %8,9 yükseldiği Hindistan’ın tek parlayan yıldız olduğu belirtiliyor.

Öte yandan merkezi hükümetin ve eyalet hükümetlerinin toplam sermaye harcamalarının mevcut mali yılda %22’den fazla artacak şekilde ayarlandığı ve bu nedenle yerel çelik talebinin %7-8 yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

Ancak ICRA ülkede yerel çelik fiyatlarının küresel çelik piyasasındaki fiyat trendlerinden etkilenmesi engellenemeyeceği için kısa vadede baskı altında kalacağını söyledi. Nihai mamullere uygulanan ihracat vergisi ve uluslararası piyasalarda talebin yavaşlaması sonucunda ihracat cazip olmaktan çıktı.

ICRA bir önceki tahmininde Hindistan’ın nihai mamul ihracatının mevcut mali yılda azalmasını beklediğini bildirmişti. Ancak ön veriler, Nisan-Temmuz döneminde nihai mamul ihracatının bir önceki mali yılda kaydedilen ortalama 1,12 milyon mt seviyesine kıyasa 600.000 mt seviyesinde yer aldığını gösterdiği için nihai mamul ihracatının %40-45 düşme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca yeni vergi politikası kapsamına dahil edilmeyen yarı mamul ihracatının şu zamana dek toparlanma göstermeyerek dış piyasalardaki talebin azaldığı görüşünü güçlendirdiği ve dolayısıyla toplam çelik, nihai mamul ve yarı mamul ihracatının mevcut mali yılda %55 azalmasının beklenebileceği de eklendi.