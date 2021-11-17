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İÇDAŞ önümüzdeki yıl yassı yatırımına başlamayı planlıyor

Çarşamba, 17 Kasım 2021 15:50:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türk çelik üreticisi İÇDAŞ, uzun mamul üretiminin yanı sıra, yassı üretimine de başlamayı planlıyor. Çanakkale’de yer alacak yeni tesisin yatırım sürecinin önümüzdeki yıl başlayacağı ve yatırımın tamamlanmasının üç yıl alacağı bildiriliyor. 350 milyon $ tutarındaki yatırımla birlikte İÇDAŞ’ın yassı üretim kapasitesi 3 milyon mt, uzun çelik de dahil toplam üretim kapasitesi ise 6 milyon mt olacak.

İÇDAŞ’ın yeni yassı kapasitesiyle birlikte doğal olarak piyasada arz artacak. Ayrıca Türkiye’deki mevcut sıcak sac üreticilerinin de üretim kapasitelerini artırmaya yönelik yatırımları göz önüne alındığında piyasa doyum noktasını geçmiş olacak. Bir tüccar, “Bütün üreticilerin sıcak sac kapasitesini artırma planları var, bu tonajların satılması için hem güçlü bir iç piyasaya hem de sürdürülebilir ihracata ihtiyacımız var. Ayrıca, muhtemelen Türkiye’de sıcak sac ithalatı için alan daralacaktır,” şeklinde konuştu. Bazı piyasa kaynakları ise, çoğunlukla boru yapımında kullanılan sac kalitelerinin ithalatının etkileneceğini düşünüyor.


Etiketler: yassı ürünler  yatırım  çelik üretimi  Avrupa  İçdaş  Türkiye  |  benzer haberler »


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