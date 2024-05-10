İçdaş Denizli’de kuracağı güneş enerjisi santrali için onay bekliyor

Cuma, 10 Mayıs 2024 10:43:33 (GMT+3) | İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş.’nin (İçdaş) Denizli’nin Bekilli ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı ve halkın görüşüne açıldığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 868 milyon TL olan proje kapsamında toplam 92.352 adet güneş paneli ve 14 adet invertör kurulacak. Kurulu kapasitesi 40 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 82,50 milyon kW enerji üreteceği öngörülüyor.

İçdaş ayrıca proje alanındaki güneşlenme süresi doğrultusunda santralin 365 gün boyunca elektrik üretimi gerçekleştirilebileceğini de bildirdi.