İçdaş sıcak rulo sac üretim tesisleri için onay aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.’nin Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı sıcak haddelenmiş rulo sac üretim tesisleri ve ilave kıyı yapıları projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kararının olumlu yönde verildiği bildirildi.

Projenin yatırım maliyeti 18,17 milyar TL seviyesinde yer alıyor.

Proje kapsamında inşa edilecek olan çelikhane ve rulo sac haddehanesinin her birinin kapasitesinin yıllık beş milyon mt olması planlanıyor. Oksijen, azot ve argon tesisinin kapasiteleri ise 40.000 Nm3/sa oksijen, 300 Nm3/sa azot ve 1600 Nm3/sa argon olacak. Projede ilave kıyı yapıları olarak, 195 metre tali mendirek, 130.600 m²’lik ve 15.400 m²’lik alanda deniz dolgusu ve 6 adet rıhtım yapılacak.