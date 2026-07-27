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Hyundai Steel, Louisiana'daki 5,8 milyar $ değerindeki elektrik ark ocağı tesisi için Eylül ayında temel atacak

Pazartesi, 27 Temmuz 2026 11:53:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore merkezli Hyundai Steel, Louisiana'da kuracağı 5,8 milyar $ değerindeki elektrik ark ocaklı entegre çelik tesisi için 4 Eylül 2026 tarihinde temel atma töreni düzenleyerek projenin ana inşaat aşamasını başlatacağını açıkladı.

Nihai katılımcı listesi henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte törene ABD ve Güney Kore hükümetlerinden üst düzey yetkililerin, Louisiana eyaleti temsilcilerinin ve Hyundai Motor Group ile POSCO Group yöneticilerinin katılması bekleniyor.

SteelOrbis'in daha önce belirttiği üzere Hyundai Steel ve POSCO, Ascension Parish'te bulunan RiverPlex MegaPark'ta yıllık 2,8 milyon mt kapasiteli tesisi ortaklaşa geliştiriyor ve tesisin 2029 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Tesis, Hyundai Motor Group'un ABD'deki operasyonlarının yanı sıra diğer Kuzey Amerikalı otomobil üreticilerine yönelik düşük karbonlu ve yüksek katma değerli otomotiv çeliği üretecek.

Ortaklar, doğrudan indirgeme ve çelik üretim üniteleri için Danieli ve Tenova'yı, haddehaneler için SMS Group'u ve rulo bitirme hatları için Fives Group'u seçerken, Hyundai Steel ayrıca teknoloji geliştirme ve iş gücü eğitimini kapsayan bir araştırma anlaşması için Louisiana State University ile el sıkışmıştı.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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