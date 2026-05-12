 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hyundai-POSCO...

Hyundai-POSCO ortak iştiraki ABD’deki yeni çelik tesisi için SMS Group’un haddehane teknolojisini seçti

Salı, 12 Mayıs 2026 11:29:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Hyundai Steel ve POSCO’nun ortak iştirakinden ABD’nin Louisiana eyaletinde inşa edilecek yeni çelik tesisi için tüm haddehaneleri tedarik etmek üzere sipariş aldığını açıkladı.

Söz konusu sipariş bir sıcak şerit haddehanesi ve asit rejenerasyon tesisi ile AMOVA lojistik çözümlerini içeren bir asitleme hattı tandem soğuk haddehanesini kapsıyor. Modern otomasyon ve proses kontrol sistemleriyle donatılacak haddehaneler, yüksek kaliteli otomotiv çeliği kaliteleri üretmek üzere tasarlandı. Dijital çözümlere hazır otomasyon sistemleri, ilave fonksiyonların sorunsuz şekilde entegre edilmesine ve gelecekteki dijital çözümlerle kolayca genişletilmesine imkan tanıyacak.

Yeni çelik tesisinin 2029 yılında devreye alınması planlanırken, tesisin toplam kapasitesinin 2,8 milyon mt seviyesinde olacağı bildirildi.

SMS Group’un açıklamasına göre asitleme ve haddeleme proseslerinin birleştirilmesi, ara malzeme depolamasına ihtiyaç duyulmadan sürekli üretim akışı sağlayacak. Bunun sonucunda hat yıllık yaklaşık 2 milyon mt yüksek kaliteli soğuk rulo sac üretimi gerçekleştirebilecek. Ayrıca hat yalnızca asitleme modunda da çalıştırılabilecek ve yıllık 112.000 mt kapasiteyle asitlenmiş ve yağlanmış sıcak rulo sac üretilebilecek.

1.850 mm’ye kadar şerit genişliklerini ve 0,40 mm ila 3,50 mm aralığında soğuk haddelenmiş kalınlıkları kapsayan geniş ürün portföyü, yüksek özellikli otomotiv çeliği kalitelerine yönelik olacak.

Soğuk haddehane beş banttan ve tam sürekli çıkış bölümünden oluşacak. SMS Group, şeritlerin sıkı yassılık ve kalınlık toleransları dahilinde üretilmesi amacıyla tüm altı merdaneli bantları CVC® plus teknolojisiyle donatacak. Bu konfigürasyon hassas merdane aralığı kontrolü gerektiren üçüncü nesil ileri yüksek mukavemetli çeliklerin üretimi açısından özellikle önem taşıyor.

Entegre X-Pact® seviye 1 ve seviye 2 kontrol sistemleri haddeleme kararlılığını artırırken, tolerans dışı şerit uzunluklarını ve kalınlık sapmalarını en aza indirecek. Soğuk haddelemenin ardından rulolar, entegre taşıma yönetim sistemiyle kontrol edilen AMOVA yüksek hızlı araç sistemi aracılığıyla sonraki işlem alanına taşınacak.


Etiketler: Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de yassı mamul fiyatları güçlü piyasa dinamikleri ve belirsizliklerin etkisiyle son iki yılın en yüksek seviyesinde

11 May | Yassı Ürünler ve Slab

Nucor’un sıcak rulo sac baz fiyatı güçlü talep, düşük ithalat ve enerji maliyetleriyle 16. haftada da yükseldi

05 May | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları güçlü piyasa dinamiklerinin desteğiyle iki yılın zirvesini aştı

04 May | Yassı Ürünler ve Slab

Nucor’un sıcak rulo sac baz fiyatı 15. haftada da yükselmeye devam etti, sınırlı ithalat ve güçlü talebin desteği ...

28 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları güçlü talep, üretim duruşları ve petrol fiyatlarındaki artışla yükselmeye devam etti

27 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

MISA Arkansas’ta yassı mamul işleme tesisi kuracak

24 Nis | Çelik Haberler

Nucor’un sıcak rulo sac baz fiyatı güçlü talep ve sınırlı ithalatın desteğiyle 14. haftada da yükseldi

21 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

US Steel Gary teneke tesisini 2027'nin başlarında yeniden devreye almayı planlıyor

20 Nis | Çelik Haberler

ABD’de yassı mamul fiyatları istikrarlı talep, üretim duruşları ve yüksek enerji maliyetleriyle artmaya devam etti

20 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Nucor’un sıcak rulo sac baz fiyatı istikrarlı talep ve sınırlı ithalatın desteğiyle 13. haftada da arttı

14 Nis | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis