Hyundai-POSCO ortak iştiraki ABD’deki yeni çelik tesisi için SMS Group’un haddehane teknolojisini seçti

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Hyundai Steel ve POSCO’nun ortak iştirakinden ABD’nin Louisiana eyaletinde inşa edilecek yeni çelik tesisi için tüm haddehaneleri tedarik etmek üzere sipariş aldığını açıkladı.

Söz konusu sipariş bir sıcak şerit haddehanesi ve asit rejenerasyon tesisi ile AMOVA lojistik çözümlerini içeren bir asitleme hattı tandem soğuk haddehanesini kapsıyor. Modern otomasyon ve proses kontrol sistemleriyle donatılacak haddehaneler, yüksek kaliteli otomotiv çeliği kaliteleri üretmek üzere tasarlandı. Dijital çözümlere hazır otomasyon sistemleri, ilave fonksiyonların sorunsuz şekilde entegre edilmesine ve gelecekteki dijital çözümlerle kolayca genişletilmesine imkan tanıyacak.

Yeni çelik tesisinin 2029 yılında devreye alınması planlanırken, tesisin toplam kapasitesinin 2,8 milyon mt seviyesinde olacağı bildirildi.

SMS Group’un açıklamasına göre asitleme ve haddeleme proseslerinin birleştirilmesi, ara malzeme depolamasına ihtiyaç duyulmadan sürekli üretim akışı sağlayacak. Bunun sonucunda hat yıllık yaklaşık 2 milyon mt yüksek kaliteli soğuk rulo sac üretimi gerçekleştirebilecek. Ayrıca hat yalnızca asitleme modunda da çalıştırılabilecek ve yıllık 112.000 mt kapasiteyle asitlenmiş ve yağlanmış sıcak rulo sac üretilebilecek.

1.850 mm’ye kadar şerit genişliklerini ve 0,40 mm ila 3,50 mm aralığında soğuk haddelenmiş kalınlıkları kapsayan geniş ürün portföyü, yüksek özellikli otomotiv çeliği kalitelerine yönelik olacak.

Soğuk haddehane beş banttan ve tam sürekli çıkış bölümünden oluşacak. SMS Group, şeritlerin sıkı yassılık ve kalınlık toleransları dahilinde üretilmesi amacıyla tüm altı merdaneli bantları CVC® plus teknolojisiyle donatacak. Bu konfigürasyon hassas merdane aralığı kontrolü gerektiren üçüncü nesil ileri yüksek mukavemetli çeliklerin üretimi açısından özellikle önem taşıyor.

Entegre X-Pact® seviye 1 ve seviye 2 kontrol sistemleri haddeleme kararlılığını artırırken, tolerans dışı şerit uzunluklarını ve kalınlık sapmalarını en aza indirecek. Soğuk haddelemenin ardından rulolar, entegre taşıma yönetim sistemiyle kontrol edilen AMOVA yüksek hızlı araç sistemi aracılığıyla sonraki işlem alanına taşınacak.