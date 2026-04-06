Fives, Hyundai Steel ve POSCO Louisiana çelik tesisi projesi için sözleşme imzaladı

Fransa merkezli makine endüstrisi şirketi Fives Group, Hyundai Steel ve POSCO’nun Louisiana’da planladığı tesis için otomotiv çeliği üretiminde kullanılacdak bitirme hatlarının tasarım ve tedarikini kapsayan önemli bir sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Düşük karbonlu yassı mamul tesisi otomotiv odağıyla öne çıkıyor

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yeni tesis 5,82 milyar $ yatırım değerine sahip olacak ve yıllık 650.000 mt sıcak rulo sac ile 2,05 milyon mt soğuk rulo sac üretimi gerçekleştirecek. Bununla birlikte tesis düşük karbonlu çelik üretimi için doğrudan indirgeme yöntemiyle elektrik ark ocağı kullanacak. Toplam üretimin yaklaşık %70’inin, yıllık 1,8 milyon mt seviyesine denk gelen kısmının otomotiv kalitesi çeliğe ayrılacağı ifade edildi.

Hyundai Steel, söz konusu projenin gelişmiş otomotiv çeliği için ABD merkezli bir tedarik zinciri oluşturmayı hedeflediğini, küresel otomotiv üreticilerinden gelen talebi karşılamayı ve Kuzey Amerika genelinde daha geniş dağıtımı desteklemeyi amaçladığını belirtti

Fives proje için bitirme teknolojileri tedarik edecek

Fives Group tarafından yapılan açıklamaya göre şirket anlaşma kapsamında bahsi geçen tesise bitirme ekipmanları tedarik etme üzere seçildi. Fives, ABD, Meksika ve Çin’de yakın dönemde tamamlanan projelerle sac işleme teknolojilerinde geniş deneyime sahip olduğunu belirtti.

Fives Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Frédéric Sanchez, söz konusu projenin ABD’de otomotiv çeliği üretiminin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını ve Hyundai Steel ile POSCO arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ifade etti.