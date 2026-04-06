Fives, Hyundai Steel ve POSCO Louisiana çelik tesisi projesi için sözleşme imzaladı

Pazartesi, 06 Nisan 2026 14:13:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli makine endüstrisi şirketi Fives Group, Hyundai Steel ve POSCO’nun Louisiana’da planladığı tesis için otomotiv çeliği üretiminde kullanılacdak bitirme hatlarının tasarım ve tedarikini kapsayan önemli bir sözleşmeye imza attığını açıkladı.

Düşük karbonlu yassı mamul tesisi otomotiv odağıyla öne çıkıyor

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yeni tesis 5,82 milyar $ yatırım değerine sahip olacak ve yıllık 650.000 mt sıcak rulo sac ile 2,05 milyon mt soğuk rulo sac üretimi gerçekleştirecek. Bununla birlikte tesis düşük karbonlu çelik üretimi için doğrudan indirgeme yöntemiyle elektrik ark ocağı kullanacak. Toplam üretimin yaklaşık %70’inin, yıllık 1,8 milyon mt seviyesine denk gelen kısmının otomotiv kalitesi çeliğe ayrılacağı ifade edildi.

Hyundai Steel, söz konusu projenin gelişmiş otomotiv çeliği için ABD merkezli bir tedarik zinciri oluşturmayı hedeflediğini, küresel otomotiv üreticilerinden gelen talebi karşılamayı ve Kuzey Amerika genelinde daha geniş dağıtımı desteklemeyi amaçladığını belirtti

Fives proje için bitirme teknolojileri tedarik edecek

Fives Group tarafından yapılan açıklamaya göre şirket anlaşma kapsamında bahsi geçen tesise bitirme ekipmanları tedarik etme üzere seçildi. Fives, ABD, Meksika ve Çin’de yakın dönemde tamamlanan projelerle sac işleme teknolojilerinde geniş deneyime sahip olduğunu belirtti.

Fives Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Frédéric Sanchez, söz konusu projenin ABD’de otomotiv çeliği üretiminin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını ve Hyundai Steel ile POSCO arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ifade etti.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD yassı mamul piyasası hurdaya yönelik beklentilere rağmen güçlü talep ve artan enerji maliyetleriyle yükselişini ...

06 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

ABD yassı mamul piyasası güçlü talep, yüksek hurda fiyatları ve sınırlı arzla halen yukarı yönlü

30 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları güçlü talep sayesinde çoğunlukla arttı, Orta Doğu’daki savaş sebebiyle ithalat düşük ...

23 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

İran savaşıyla birlikte güçlenen piyasa göstergeleri ABD’de yassı çelik fiyatlarını yükseltti

16 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

ABD yassı mamul piyasası Mart ayı hurda fiyatlarının yatay seyre geçmesiyle farklı trendler izledi

09 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de sıcak rulo sac fiyatları düşük ithalat, yüksek hurda maliyetleri ve güçlü talebin desteğiyle son iki yılın ...

02 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları artmaya devam ediyor, zayıf ithalat hurda piyasasındaki düşüşü dengeleyebilir

23 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları yükselişini sürdürüyor, hurdadaki artış ve düşük ithalat fiyatları destekliyor

16 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları yatay veya yukarı yönlü, soğuk hava, sınırlı ithalat ve hurda piyasası fiyatları ...

09 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de sıcak rulo sac fiyatları güçlü talep, ithalattaki düşüş ve hurda piyasasının desteğiyle son iki yılın zirvesine ...

02 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,5 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,4 - 2,5 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 1,2 mm
Genişlik:  1 - 1,5 mm
Rulo:   R
DX51-52-53-D+Z s220-280-300 GD etc.
BATTALLAR DEMIR SAN. ve TIC LTD. ŞTİ.
Teklifi Gör




