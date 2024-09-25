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Hunan Valin Steel silisli çelik projesinin ikinci aşamasını hızlandırdı

Çarşamba, 25 Eylül 2024 09:24:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hunan eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel), bağlı şirketi olan çelik üreticisi Valin Lianyuan Steel ile Çin’in en büyük silisli çelik tedarikçisi olmak iK_REPLACE1 uzun erimli stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Valin Lianyuan Steel bu yılın Ocak-Haziran döneminde 340.000 mt silisli çelik üreterek yeni bir rekora ulaşmıştı. Şirket, yüksek katma değerli silisli çelik üretecek ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde devreye alınması beklenen projenin ikinci aşamasının inşaatını hızlandırdığını ifade etti. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte şirketin yıllık taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üretim kapasitesi yıllık 100.000 mt’a çıkacak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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