Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları Ocak-Şubat döneminde 2,2 kat arttı

Çarşamba, 02 Mart 2022 13:58:53 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın Şubat ayında inşaat çeliği satışlarının, özellikle ülkenin kuzeyinde olmak üzere yılın başında inşaata yönelik talebin artmasıyla geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2,3 kat artarak ve Ocak ayına göre %17,8 artış göstererek 450.000 mt’a ulaştığını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin inşaat çeliği ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla neredeyse ikiye katlanarak 60.000 mt seviyesinde yer aldı. Şirket bu yıl Mayıs ayına kadar toplam 720.000 mt’luk inşaat çeliği siparişi aldı.

Bu yıl Ocak-Şubat döneminde Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları 2021 yılının aynı dönemine kıyasla 2,2 kat artışla 828.000 mt seviyesinde yer aldı. Şirketin inşaat çeliği ihracatı söz konusu dönemde yıllık 2,6 kat artarak 174.000 mt seviyesine ulaştı. Hoa Phat’ın başlıca ihracat pazarları Singapur, Hong Kong, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Kamboçya oldu.

Piyasadaki olumlu gelişmelerle Hoa Phat’ın 2022 yılındaki inşaat çeliği satışlarının 2021 yılına göre %20’nin üzerinde artış göstermesi bekleniyor.