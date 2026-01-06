 |  Giriş 
Danieli Hoa Phat’a yeni haddehane ve sürekli döküm makinesi tedarik edecek

Salı, 06 Ocak 2026 11:35:06 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group’un Tay Ninh’de kurulacak yeni bir uzun mamul haddehanesi ile dört bantlı sürekli döküm makinesi için şirketle anlaştığını açıkladı. Yeni tesisin 2027 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Danieli tarafından yapılan açıklamada söz konusu tesisin yıllık 700.000 mt toplam üretim kapasitesine sahip olacağı, 10-32 mm çap aralığında inşaat demiri ile 5,5-8 mm aralığında filmaşin üretebileceği belirtildi.

Danieli bu projenin Hoa Phat için tedarik edilen dokuzuncu, Vietnam genelinde faaliyette olan ise 24’üncü Danieli haddehanesi olduğunu, yeni yatırımla birlikte Danieli’nin Vietnam’daki varlığının genişlediğini vurguladı.

Tesis tamamen doğrudan yüklemeli bir üretim düzenine göre çalışacak. Bu kapsamda kütükler sürekli döküm makinesinden doğrudan haddehaneye aktarılacak. Kütük ısısı indüksiyon yöntemi ile eşitlenip geleneksel tav fırını ihtiyacı ortadan kaldırılacak.

Bu yapılandırmanın haddeleme koşullarında süreklilik ve kontrol sağlarken, üretim maliyetlerini düşürmesi bekleniyor. Dört bantlı sürekli döküm makinesi ise haddehanenin ihtiyaçlarına uygun, yüksek kalitede kütük üreterek ürün tutarlılığını ve üretim sürdürülebilirliğini destekleyecek.


