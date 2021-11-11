Hoa Phat’ın çelik satışları Ocak-Ekim döneminde %38 arttı

Perşembe, 11 Kasım 2021 10:50:08 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yılın Ekim ayında yıllık 467.000 mt’u inşaat çeliği olmak üzere toplam çelik satışlarının yıllık %64 artışla 978.000 mt seviyesinde yer aldığını açıkladı. İnşaat çeliği satışları yıllık %87 artış gösterdi. Şirketin sıcak sac satışları yıllık %16 artışla 200.000 mt’un üzerinde çıkarken, çelik boru satışları yıllık %85 artışla 72.000 mt oldu. Ekim ayında şirketin nihai mamul ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla 2,4 kat artarak 147.000 mt seviyesine yükseldi. Şirketin başlıca pazarları Kanada, Japonya, Güney Kore, Çin ve Kamboçya oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, 3,2 milyon mt’u inşaat çeliği ve2,1 milyon mt’dan fazlası sıcak sac olmak üzere Hoa Phat’ın toplam çelik satışları yıllık %38 artışla 7,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin nihai mamul ihracatı yıllık %86 artışla 810.000 mt oldu.