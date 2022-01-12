Hoa Phat’ın çelik satışları 2021’de %35 arttı

Çarşamba, 12 Ocak 2022 14:14:03 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, geçtiğimiz yılın Aralık ayında 353.000 mt’u inşaat çeliği, 217.000 mt’u sıcak sac ve kalanı kütük, galvanizli çelik ve çelik boru olmak üzere toplam çelik satışlarının yıllık %14 artışla 799.000 mt seviyesinde yer aldığını açıkladı. Söz konusu ayda şirketin inşaat çeliği ihracatı yıllık %59 artışla 94.000 mt seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl şirketin toplam çelik satışları yıllık %35 artışla 8,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu yılda Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları yıllık %14 artışla 3,9 milyon mt seviyesinde yer alarak toplam çelik satışlarının %44’ünü oluştururken, sıcak sac satışları 2,6 milyon mt seviyesinde yer alarak toplam satışların %28’ini oluşturdu. Öte yandan, 2021 yılında şirketin galvanizli çelik satışları 428.000 mt’a ulaşarak ilk defa tasarlanan kapasiteyi aştı. Şirketin başlıca ihracat pazarları Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Çin oldu.

Buna ek olarak, 2021 yılında Hoa Phat’ın aylık çelik satışları ilk defa bir milyon mt’un üzerine çıktı.