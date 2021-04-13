Hoa Phat konteyner fabrikası kuracak

Salı, 13 Nisan 2021 11:40:32 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, Vietnam’da bir konteyner fabrikası kuracağını açıkladı. Hoa Phat’ın prosedürleri tamamlayarak 2021 yılının Haziran ayında inşaata başlaması bekleniyor.

Boş konteynerlerin üretimi için Hoa Phat Dung Quat Steel Complex’te üretilen sıcak sac, özel kalite SPA-H ve hava şartlarına dayanıklı ürünler kullanılacak. İlk boş konteynerlerin 2022 yılının ikinci çeyreğinin başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şirketin boş konteyner fabrikası projesi, 20-40 fit uzunluğundaki popüler konteynerlere odaklanmak üzere yıllık 500.000 TEU kapasiteye sahip. Projenin birinci aşaması yıllık 180.000-200.000 TEU kapasiteye sahip olacak.

İlk fabrika, Cat Lai, Cai Mep-Thi Vai gibi büyük limanlara yakın ve projenin başarılı olması için birçok avantaja sahip olduğundan Ba Ria Vung Tau’da kurulacak.