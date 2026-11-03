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Hoa Phat Japonya'ya ilk kez galvanizli sac ihraç etti

Salı, 03 Kasım 2026 13:11:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam merkezli Hoa Phat Group kaplamalı sac iştiraki aracılığıyla Japonya'ya yönelik ilk ihracat siparişini tamamladığını ve 2026 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 8.000 mt galvanizli rulo sac sevk ettiğini duyurdu.

Sevkiyat Japon kalite standartlarını karşılıyor

Ürünlerin, boyutlar, sıfır çiçekli kaplama yüzeyi ve üç değerlikli krom veya krom içermeyen yüzey işlemleri dahil olmak üzere Japonya'nın JIS G 3302 standardındaki gereklilikleri karşıladığı aktarıldı. Vietnam menşe belgeleri ise geçerli gümrük vergisi avantajlarından yararlanılmasını kolaylaştırıyor.

JIS sertifikası ihracatın genişletilmesini destekliyor

Japonya merkezli JIC Quality Assurance Ltd., Mart 2026'da Hoa Phat'ın soğuk haddelenmiş sac, galvanizli sac, alüminyum-çinko kaplamalı sac ve boyalı sac ürünlerine JIS sertifikası verdi. Bu sertifikanın, şirketin yüksek teknik standartlar uygulayan pazarlara açılmasını desteklediği ifade edildi.

Şirket, Japonya'ya gerçekleştirdiği ilk sevkiyatın ardından diğer stratejik ürünlerinin ihracatını artırmayı ve uluslararası müşterileriyle iş birliğini güçlendirmeyi planlıyor.

İhracat toplam satışların yaklaşık %30'unu oluşturuyor

Hoa Phat'ın kaplamalı sac tesislerinin yıllık kapasitesi 600.000 mt seviyesinde bulunuyor. Açıklamada şirketin satışlarının 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde 307.000 mt'a ulaştığı ve ihracatın toplam satış tonajının %29,8'ini oluşturduğu belirtildi. Şirketin ürünleri Avrupa, Amerika, Asya ve Okyanusya genelinde 29 ülke ve bölgeye tedarik ediliyor.

Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hoa Phat Group 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Magneliz Rulo Sac

Kalınlık 1,5 - 3 mm
Genişlik 1.250 mm
  S350GD ZM310 - S420GD ZM420
Tedarikçi NEHIR GALVANIZ METAL LTD. STI.
Teklifi Gör

Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 2 mm
Genişlik 1.070 mm
Rulo  R
  EN-S350GD +ZM310
Tedarikçi CEPAS GALVANIZ DEM.CEL. MADEN INS.NAK.TIC.SAN.A.S.
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Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
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