Hoa Phat Japonya'ya ilk kez galvanizli sac ihraç etti

Vietnam merkezli Hoa Phat Group kaplamalı sac iştiraki aracılığıyla Japonya'ya yönelik ilk ihracat siparişini tamamladığını ve 2026 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 8.000 mt galvanizli rulo sac sevk ettiğini duyurdu.

Sevkiyat Japon kalite standartlarını karşılıyor

Ürünlerin, boyutlar, sıfır çiçekli kaplama yüzeyi ve üç değerlikli krom veya krom içermeyen yüzey işlemleri dahil olmak üzere Japonya'nın JIS G 3302 standardındaki gereklilikleri karşıladığı aktarıldı. Vietnam menşe belgeleri ise geçerli gümrük vergisi avantajlarından yararlanılmasını kolaylaştırıyor.

JIS sertifikası ihracatın genişletilmesini destekliyor

Japonya merkezli JIC Quality Assurance Ltd., Mart 2026'da Hoa Phat'ın soğuk haddelenmiş sac, galvanizli sac, alüminyum-çinko kaplamalı sac ve boyalı sac ürünlerine JIS sertifikası verdi. Bu sertifikanın, şirketin yüksek teknik standartlar uygulayan pazarlara açılmasını desteklediği ifade edildi.

Şirket, Japonya'ya gerçekleştirdiği ilk sevkiyatın ardından diğer stratejik ürünlerinin ihracatını artırmayı ve uluslararası müşterileriyle iş birliğini güçlendirmeyi planlıyor.

İhracat toplam satışların yaklaşık %30'unu oluşturuyor

Hoa Phat'ın kaplamalı sac tesislerinin yıllık kapasitesi 600.000 mt seviyesinde bulunuyor. Açıklamada şirketin satışlarının 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde 307.000 mt'a ulaştığı ve ihracatın toplam satış tonajının %29,8'ini oluşturduğu belirtildi. Şirketin ürünleri Avrupa, Amerika, Asya ve Okyanusya genelinde 29 ülke ve bölgeye tedarik ediliyor.