Vietnam VinMetal çelik tesisi için enerji altyapısı projesini onayladı

Vietnam'ın Ha Tinh eyaleti yetkilileri, Vinhomes Vung Ang Sanayi Parkı'na, özellikle de Vung Ang-VinMetal entegre demir çelik tesisine elektrik tedarik edilmesini amaçlayan Vung Ang 2 220 kV trafo merkezi ve bağlantılı iletim hattının inşasına yönelik yaklaşık 456 milyar VND (17,3 milyon $) değerindeki yatırım projesini onayladı.

Ha Tinh Ekonomik Bölge Yönetim Kuruluna göre eyalet Halk Komitesi, Ha Tinh eyaletinin Vung Ang bölgesinde hayata geçirilecek projenin yatırımcısı olarak VinEnergo Energy Joint Stock Company'yi onayladı. Proje, elektrik talebinin karşılanmasını ve bölgesel elektrik tedarik sisteminin güvenliğinin, güvenilirliğinin ve istikrarının artırılmasını amaçlıyor.

Yeni trafo merkezi VinMetal çelik tesisini destekleyecek

Proje, 3,5 hektarı trafo merkezi ve 0,72 hektarı iletim hattı direklerinin temelleri için olmak üzere yaklaşık 4,22 hektarlık bir alanı kapsıyor.

Planlanan Vung Ang 2 trafo merkezi, 220/110/22 kV gerilim seviyelerinde faaliyet gösteren 250 MVA kapasiteli iki transformatör ve sekiz adet 220 kV şalt sahası bölmesiyle donatılacak. Proje ayrıca Vung Ang 1 termik santrali ile Vung Ang 220 kV trafo merkezi arasındaki mevcut iletim hattına bağlanacak yaklaşık 1,65 km uzunluğunda, çift devreli 220 kV iletim hattının inşasını da kapsıyor.

Yeni altyapı, Vinhomes Vung Ang Sanayi Parkı'ndaki büyük ölçekli sanayi üretiminin, özellikle de Vung Ang-VinMetal entegre demir çelik tesisinin elektrik ihtiyacının karşılanmasını sağlamak üzere tasarlandı.

Projenin 2027'nin ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor

Eyalet yetkililerine göre inşaatın tamamlanması ve tesisin 2027 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması bekleniyor. Projenin işletme süresi, yatırımcı onay tarihinden 13 Temmuz 2094 tarihine kadar uzanıyor.

Ha Tinh Halk Komitesi, VinEnergo'ya gerekli finansmanı sağlaması ve planlama, inşaat, arazi kullanımı, elektrik, çevre koruma ve yangın güvenliğiyle ilgili prosedürleri tamamlaması talimatını verdi.

Öte yandan Ha Tinh Ekonomik Bölge Yönetim Kurulu, projeyi yetki alanı dahilinde denetleyecek ve uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayacak.

Yetkililer, söz konusu yatırımın Vung Ang Ekonomik Bölgesi'ndeki enerji altyapısını güçlendirmeyi ve VinMetal çelik tesisi de dahil olmak üzere büyük sanayi projelerinin gelişimini desteklemeyi amaçladığını belirtti.