Hoa Phat filosunu genişletmek ve hammadde ithalatını artırmak için büyük gemi kullanmaya başladı

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, lojistik kapasitesini artırmak ve Dung Quat Iron and Steel Complex tesisinde beklenen üretim artışını desteklemek amacıyla 110.000 dwt kapasiteli yeni dökme yük gemisini faaliyete aldığını duyurdu.

Yeni gemi, şirketin lojistik altyapısına stratejik katkı sağlamanın yanı sıra Avustralya, ABD ve Asya’nın iç kesimlerinde yer alan önemli tedarikçilerden yüksek tonajlı demir cevheri ve kömür ithal etmesine olanak tanıyacak.

Operasyonel verimlilik ve kargo taşıma kapasitesinde artış

Hoa Phat Group’un bağlı kuruluşu Hoa Phat Shipping tarafından işletilen yeni gemi, şirketin yaklaşık 80.000 dwt kapasiteli mevcut Kamsarmax gemisine kıyasla kargo kapasitesinde sefer başına %40 artış sağlayacak. Söz konusu artış, özellikle uzun mesafeli hammadde taşımacılığı açısından önem arz ediyor.

Uzun vadeli talebi karşılamak için filo genişletme stratejisi

Hoa Phat, uzun vadede filo kapasitesini özellikle yüksek hacimli 15-20 gemiye çıkarmayı planlıyor. Bu sayede kendi hammadde ihtiyacını verimli bir şekilde karşılamayı ve hem yerel hem de küresel ortaklarına lojistik hizmetleri sunmayı amaçlıyor.