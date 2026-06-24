Primetals Hoa Phat’ta yeni üretim hattını devreye aldı

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Dung Quat Steel JSC’nin (Hoa Phat) Dung Quat’taki çelik tesisinde yeni kapsamlı üretim hattını başarıyla devreye aldığını açıkladı.

İki slab döküm makinesi, bir sıcak şerit haddehanesi, gelişmiş otomasyon sistemleri ve dijitalleşme çözümlerini kapsayan proje, Hoa Phat’ın daha yüksek kaliteli çelik ürün segmentlerine açılmasını ve Vietnam’da hızla artan çelik talebini karşılamasını sağlayacak. Yeni hat şirketin yıllık üretim kapasitesini 5,5 milyon mt artıracak.

Primetals tarafından tedarik edilen iki bantlı döküm makineleri yıllık 6 milyon mt kapasiteye sahip olup 900 mm ila 1.650 mm arasında değişen genişliklerde ve 230 mm kalınlığında slab üretebiliyor. Öte yandan yıllık 5,5 milyon mt kapasiteye sahip sıcak şerit haddehanesi, 1,2 mm ila 25,4 mm arasında değişen kalınlıklarda ve 900-1.650 mm genişliklerinde, 36 mt’a kadar ağırlığa sahip rulo üretecek şekilde tasarlandı.

Hoa Phat daha yüksek kaliteli çelik piyasası segmentlerine girme ve daha geniş bir ürün yelpazesi tedarik etme stratejisi kapsamında Primetals’ın sürekli döküm ve sıcak şerit haddehanesi çözümlerini seçtiğini belirtti. Hoa Phat’a göre Dung Quat 2 projesinin devreye alma süreci tamamlanmadan önce bile şirketin slab ve sıcak rulo sac ürünleri müşterilerden olumlu geri bildirimler aldı ve bu durum yeni tesislerin kalite performansını ortaya koydu.