Vietnamlı Hoa Phat, Phu Quoc’taki altyapı projeleri için ön gerilmeli çelik tedarik edecek

Basında çıkan haberlere göre Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2027 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi hazırlıkları kapsamında Phu Quoc’ta yürütülen bir dizi altyapı projesine ön gerilmeli çelik kablo tedarik edecek.

Şirketin ürünleri, ulaşım ve kentsel altyapı projeleri dahil olmak üzere etkinlik kapsamında hayata geçirilen çeşitli inşaat çalışmalarında kullanılacak. Bu projelerin, adanın uluslararası ziyaretçileri ağırlama kapasitesini artırmaya yönelik olduğu görülüyor.

Söz konusu yatırımların bölgedeki bağlantıyı güçlendirmesi ve uzun vadeli ekonomik gelişimi desteklemesi bekleniyor.

Hoa Phat Group, ön gerilmeli çelik kablolarının büyük ölçekli altyapı projeleri için gerekli teknik standartları karşıladığını ve dayanıklılık ile yapısal performans açısından yüksek seviyede olduğunu vurguladı. Bu ürünlerin köprüler, otoyollar ve yüksek yük taşıyan diğer uygulamalarda yaygın şekilde kullanıldığı biliniyor.

Ulusal projelerde artan rol

Bu tedarik anlaşması, Hoa Phat’ın özellikle APEC 2027 gibi uluslararası organizasyonlarla bağlantılı büyük ölçekli altyapı projelerinde giderek daha fazla rol üstlendiğini gösteriyor.

Şirketin katma değeri yüksek çelik segmentlerinde, özellikle inşaat kalitesi ve ön gerilmeli çelik ürünlerinde varlığını genişletmeye devam ettiği görülüyor.

Phu Quoc yatırımları bölgesel ekonomiyi destekleyecek

Phu Quoc’ta yürütülen altyapı projelerinin, adanın Vietnam’ın önemli turizm ve ekonomi merkezlerinden biri olarak konumunu güçlendirmesi ve küresel etkinliklere ev sahipliği yapma kapasitesini artırması bekleniyor.

Ayrıca yerli üretim çelik kullanımının, ithalata bağımlılığı azaltarak yerel sanayiyi desteklemesi öngörülüyor.