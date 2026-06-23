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Hoa Phat otomotiv ve ağır ekipman uygulamaları için S700MC yüksek dayanımlı çelik geliştirdi

Salı, 23 Haziran 2026 10:40:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat, araçlar ve ağır sanayi ekipmanlarında yük taşıyan yapısal bileşenlerde kullanılmak üzere tasarlanan S700MC yüksek dayanımlı sıcak rulo çelik levhayı başarıyla ürettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre bu gelişme katma değerli çelik ürünleri portföyünün genişletilmesi anlamına gelirken, yüksek dayanımlı yapısal malzemelere ihtiyaç duyan imalat sektörlerinden gelen talebi de destekleyecek.

Otomotiv ve sanayi uygulamaları için geliştirildi

Hoa Phat, S700MC çeliğinin kamyon, römork, özel amaçlı araçlar ve ağır sanayi ekipmanlarının yapısal parçalarının üretiminde yaygın olarak kullanıldığını belirtti.

Söz konusu kalite, yüksek dayanımın yanı sıra iyi şekillendirilebilirlik ve kaynaklanabilirlik özellikleri sunarak üreticilerin yapısal performanstan ödün vermeden parça ağırlığını azaltmasına olanak sağlıyor.

Şirket, malzemenin özellikle ağırlık azaltımı ve yük taşıma kapasitesinin artırılmasının önemli olduğu uygulamalar için uygun olduğunu ifade etti.

S700MC çeliği, Hoa Phat Dung Quất entegre çelik kompleksinde üretildi. Söz konusu ürün, uluslararası teknik gereklilikleri karşılıyor ve kalite değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamladı.

Hoa Phat, bu gelişmenin daha önce büyük ölçüde ithalat yoluyla temin edilen yüksek kalite çelikleri üretme kabiliyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Son kullanıcı sektörlerden gelen talebe odaklanılıyor

Hoa Phat, araç üreticileri ve sanayi ekipmanı üreticilerinin daha yüksek dayanım/ağırlık oranı sunan malzemelere yönelmesiyle gelişmiş çelik ürünlerine olan talebin arttığını kaydetti. S700MC’nin özellikle ulaşım ve sanayi ekipmanları sektörlerinde daha yüksek katma değerli üretim tedarik zincirlerinde yeni fırsatlar yaratabileceği ifade edildi.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hoa Phat Group 

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