Hoa Phat 5,6 milyon mt’luk çelik projesine yatırım yapacak

Pazartesi, 29 Mart 2021 15:52:53 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bağlı kuruluşu Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company’nin Hoa Phat Dung Quat Steel Gang Manufacturing Area 2 Projesi’nin inşaatına 85 trilyon VND (3,67 milyar $) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Yatırımla birlikte proje, 4,6 milyon mt yassı çelik ve 100.000 mt yüksek kaliteli çubuk ile filmaşin olmak üzere yıllık 5,6 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak.

Şirket, projenin, inşaat ruhsatının verildiği tarihten itibaren 36 ay içinde tamamlanarak faaliyete geçmesinin planlandığını belirtti.