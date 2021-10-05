Hint JSPL’nin nihai mamul üretimi 2021-22 mali yılının ikinci çeyreğinde ayında %5 arttı

Salı, 05 Ekim 2021 14:11:16 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) nihai mamul üretimi bu mali yılın ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %5 artışla 1,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre, aynı dönemde şirketin toplam satışları yıllık %10 artarak 2,13 milyon mt oldu.

2021-22 mali yılının ilk yarısında ise şirketin toplam çelik üretimi ve satışları sırasıyla 3,94 milyon mt ve 3,74 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

JSPL’nin CEO’su V.R. Sharma, “JSPL artık daha iyi bir hammadde tedarikine sahip ve bu da şirkete ciddi bir değer kattı. Avustralya’daki koklaşabilir taş kömürü ocaklarımızdan biri işlevsel ve Kasım ayında ilk sevkiyatını bekliyoruz. Böylece koklaşabilir taş kömürüne olan bağlılığımız azalacak,” dedi.