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< Güncel Çelik Haberleri

Hint RINL’nin pik demir üretimi Ağustos’ta en yüksek seviyeye ulaştı, ihracatı %39 arttı

Söz konusu ayda, şirketin iç piyasaya yaptığı çelik satışları 348.000 mt olurken, dış piyasalara yaptığı çelik satışları %39 ...

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