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Eylül ayında Hindistan'da pik demir arzı planlı bakım duruşu sebebiyle azalabilir

Pazartesi, 24 Ağustos 2026 11:58:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Hİndistan merkezli KIC Metaliks'in pik demir tesisinde planlanan bakım duruşunun Eylül ayının ilk haftasında başlaması ve yaklaşık bir buçuk ay sürmesi bekleniyor. Aylık yaklaşık 20.000-25.000 mt üretim yapan tesisteki duruşun, söz konusu dönemde bölgesel arzı azaltabileceği öngörülüyor.

Spot pik demir arzının halihazırda nispeten düşük olması nedeniyle duruşun piyasa üzerindeki etkisi önemli olabilir. Hindistan'ın önde gelen üreticileri de yüksek miktarda ihracat bağlantısı gerçekleştirirken, üretimin bir kısmının ihracat piyasalarına ayrılması yerel alıcılara yönelik arzı sınırlandırıyor.

Uzun sürecek duruşun, planlanan dönem boyunca yaklaşık 30.000-37.500 mt'luk potansiyel üretimi piyasadan çekebileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte arz üzerindeki gerçek etkinin stok seviyelerine ve tesisin yeniden faaliyete geçeceği tarihe bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor.

Güçlü yerel talep de alıcıların sınırlı spot malzeme için rekabet etmesiyle piyasadaki arz sıkışıklığını artırabilir. Düşük üretim, ihracat bağlantıları ve istikrarlı talebin bir araya gelmesi satıcıların fiyat belirleme gücünü artırabilir.

Bu nedenle pik demir fiyatlarının Eylül ayı boyunca güçlü seyretmesi beklenirken, bakım duruşunun ardından spot arzın daha da daralması halinde fiyatlarda ilave artış görülebilir.

Kaynak: BigMint

Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
DemetKazdal
Demet Kazdal
Editör

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Demir çelik sektöründe 15 yıldır profesyonel içerik üreticiliği ve editörlük yapmaktayım. SteelOrbis bünyesinde İçerik Departmanı Müdürü olarak görev almaktayım. Başta Türkiye piyasası olmak üzere küresel pazar dinamiklerini yakından takip ederek sektörel haber ve raporlar hazırlıyorum.

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