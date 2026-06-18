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Hint KFIL, İngiltere'ye teslim edilmek üzere 30.000 mt'luk pik demir ihracat siparişi aldı

Perşembe, 18 Haziran 2026 10:06:58 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint üretici Kirloskar Ferrous Industries Limited (KFIL), İngiltere merkezli bir alıcıdan 30.000 mt pik demir için 13,52 milyon $ değerinde ihracat siparişi aldığını açıkladı.

Sipariş, görüldüğünde ödemeli akreditif ile güvence altına alınmış olup son sevkiyat tarihinin 15 Ağustos 2026 olarak belirlendiği ifade edildi.

KFIL, yaptığı açıklamada şirket kurucularının veya kurucu grup şirketlerinin müşteriyle herhangi bir çıkar ilişkisinin bulunmadığını vurguladı. Şirket ayrıca söz konusu sözleşmenin grup şirketi satışı kapsamında değerlendirilmediğini belirtti.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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