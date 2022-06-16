Hint RINL yerel ve küresel ferrosilikon tedarikçileriyle bir yıllık sözleşme imzalamak istiyor

Perşembe, 16 Haziran 2022 11:45:24 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), yerel ve küresel tedarikçilerin katılabileceği ferrosilikon alım ihalesi açtığını duyurdu.

Kaynaklar, tedarikçilerin bir yıllık süre zarfında geçerli olmak üzere dört ayda bir 4.800 mt 40-100 mm ebatlı ferrosilikon ve 1.000 mt 25-50 mm ebatlı ferrosilikon tedarik edeceğini bildirdi.

İhalede teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihin 22 Haziran olduğu belirtildi.

Ayrıca alım fiyatlarının açık eksiltme usulü ihale aracılığıyla belirleneceği öğrenildi.