Hint RINL liman grevi ve hammadde teminindeki sıkıntı sebebiyle günlük 6 milyon $ zarar ediyor

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SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), Adani Group’un işlettiği Gangavaram limanında işçilerin başlattığı grev sebebiyle ithal koklaşabilir taş kömürü gibi hammaddelere erişimde sıkıntı yaşadığı için günlük yaklaşık 400-500 milyon INR (5-6 milyon $) zarara uğruyor.

RINL Başkanı ve İdari Yöneticisi Atul Bhatt, Adani Gangavaram Ports Limited’e (AGPL) gönderdiği bir yazıda, “Koklaşabilir taş kömürüne erişim sağlanamaması sebebiyle gelirimizde günlük 400-500 milyon INR kayıp yaşanıyor. AGPL’nin limanda bekleyen kömür ve kireç taşının nakliyesi için müdahalede bulunması yönündeki çağrılarımız yanıtsız kaldı,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere 12 Nisan tarihinde başlayan grev sebebiyle RINL’nin yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli Vishakhapatnam tesisine hammadde tedariği kesintiye uğradığı, limanda 7 milyar INR (83,8 milyon $) değerinde koklaşabilir taş kömürü ve kireç taşının beklediği öğrenilmişti.

RINL, söz konusu tesisinde üç yüksek fırın işletiyor ancak son birkaç aydır hammadde teminine yönelik kaynak sıkıntısı yaşadığı için söz konusu fırınlardan yalnızca ikisini faaliyette tutuyor.