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Hint RINL hammadde arzındaki sıkıntı sebebiyle üretimini durdurabilir

Perşembe, 09 Mayıs 2024 15:56:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

SteelOrbis’in yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre faaliyetlerini durdurma tehlikesiyle karşı karşıya olan Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), Gangavaram limanında bekleyen koklaşabilir taş kömürü ve kireç taşı gibi kritik önem sahip hammaddelerin ülkeye girişinin yapılması için Andhra Pradesh eyaleti hükümetinin derhal müdahalede bulunmasını talep etti.

Adani Group’un işlettiği Gangavaram limanında işçiler tarafından başlatılan grev sebebiyle yaklaşık 7 milyar INR (83,8 milyon $) değerinde koklaşabilir taş kömürü ve kireç taşının beklediği öğrenildi.

RINL Başkanı ve İdari Yöneticisi Atul Bhatt, eyalet yönetimine gönderdiği bir yazıda, kritik öneme sahip koklaşabilir taş kömürünün grevden kaynaklı olarak 12 Nisan tarihinden bu yana Gangavaram limanında beklemesi sebebiyle çelik üretiminin risk altında olduğunu ifade etti.

Bhatt, “Kömürün konveyör bant veya benzer bir sistemle RINL’ye taşınmasına ilişkin mahkeme kararının halen alınmaması endişe yaratıyor. Bir aydır devam eden bu durum, ekipmanların güvenliğini ve şirketin mali gücünü tehlikeye atıyor,” şeklinde konuştu ve şirketin, yasal ödemeleri yapmakta dahi zorlandığını ekledi.

RINL, Vishakhapatnam’da üç yüksek fırından oluşan yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli bir çelik tesisi işletiyor. Ancak şirket son birkaç aydır hammadde teminine yönelik kaynak sıkıntısı yaşadığı için söz konusu fırınlardan yalnızca ikisini faaliyette tutuyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi RINL 

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