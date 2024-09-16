Hint RINL ikinci yüksek fırınını kapattı, mali kriz sebebiyle üretimini durdurabilir

Vishakhapatnam’da yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli çelik tesisi işleten Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) koklaşabilir taş kömürü arzındaki sıkıntı sebebiyle ikinci yüksek fırınını kapatmasının ardından üretiminin durma noktasına geldiği belirtildi.

Kaynaklar, üreticinin yüksek fırınlarından birini bu yılın Mart ayında kapattığını ancak şu an faaliyette olan üçüncü yüksek fırınının ise 5-6 gün yetecek koklaşabilir taş kömürü stoğu kaldığını dile getirdi. Ayrıca kaynak sıkıntısı sebebiyle koklaşabilir taş kömürü temin edemeyen şirketin 42 yıllık tarihinde ilk kez üretimini durdurmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

Öte yandan RINL’nin mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda, üçüncü yüksek fırını kapatmanın temkinli bir hareket olduğu aktarıldı.

Diğer ülkelerden gemiler aracılığıyla sevk edilen koklaşabilir taş kömürünün Gangavaram ile Vishakhapatnam limanlarında kaldığı ve üreticinin mali kriz sebebiyle sevkiyat masraflarını karşılayamadığı öğrenildi.

Bununla birlikte çelik bakanlığına detaylı bir rapor gönderen şirket, üç yüksek fırınını tam kapasite çalıştırmak için en az 1,19 milyar $ ve borcunu tamamen kapatmak için yaklaşık 833 milyon $’a ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Ancak kaynaklar, bakanlığın şirketin faaliyetlerine devam etmesi için 357 milyon $’lık sermaye sağlanacağının sözünü vermesine rağmen herhangi bir fon verilmediğini söyledi.