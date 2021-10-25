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Hint RINL kütüğe ve filmaşine yönelik ihracat ihalesi açtı

Pazartesi, 25 Ekim 2021 11:08:20 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), kütüğe ve filmaşine yönelik iki ayrı ihracat ihalesi açtığını duyurdu.

Şirket, alıcıların teklif göndermesi için belirlenen son tarihin 27 Ekim olduğunu ve akreditifli ödeme yapılmasının şart koşulduğunu bildirdi.

20.000 mt birinci kalite kütüğe yönelik açılan ihalede, en az 10.000 mt’a teklif verilmesi; 6.000 mt 5,5-12,5 mm ebatlı filmaşine yönelik açılan ihalede ise en az 3.000 mt’a teklif verilmesi yapılması koşullarının bulunduğu belirtildi.

Tüm teslimatlar Kasım ayının sonunda yapılacak.


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