Hint RINL kütüğe ve filmaşine yönelik ihracat ihalesi açtı

Pazartesi, 27 Eylül 2021 10:10:34 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), kütüğe ve filmaşine yönelik iki ayrı ihracat ihalesi açtığını duyurdu. Şirket, alıcıların teklif göndermesi için belirlenen son tarihin 5 Ekim olduğunu bildirdi.

20.000 mt birinci kalite kütüğe yönelik açılan ihalede, en az 10.000 mt’a teklif verilmesi; 15.000 mt 5,5-12,5 mm ebatlı birinci kalite alaşımsız filmaşine yönelik açılan ihalede ise en az 8.000 mt’a teklif verilmesi koşullarının bulunduğu belirtildi.

Tüm teslimatlar 15 Kasım tarihinde yapılacak.