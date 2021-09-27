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Hint RINL kütüğe ve filmaşine yönelik ihracat ihalesi açtı

Pazartesi, 27 Eylül 2021 10:10:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), kütüğe ve filmaşine yönelik iki ayrı ihracat ihalesi açtığını duyurdu. Şirket, alıcıların teklif göndermesi için belirlenen son tarihin 5 Ekim olduğunu bildirdi.

20.000 mt birinci kalite kütüğe yönelik açılan ihalede, en az 10.000 mt’a teklif verilmesi; 15.000 mt 5,5-12,5 mm ebatlı birinci kalite alaşımsız filmaşine yönelik açılan ihalede ise en az 8.000 mt’a teklif verilmesi koşullarının bulunduğu belirtildi.

Tüm teslimatlar 15 Kasım tarihinde yapılacak.


Etiketler: uzun ürünler  Hint Yarımadası  çelik üretimi  filmaşin  kütük  yarı ürünler  Hindistan  |  benzer haberler »


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