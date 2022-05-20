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Hint RINL iki ayrı kütük ihracat ihalesi açtı

Cuma, 20 Mayıs 2022 14:21:43 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) iki ayrı kütük ihalesi açtığını duyurdu.

15.000 mt 90 mm ebatlı birinci kalite kütük için açılan ilk ihalede teklif gönderilmesi için belirlenen son tarih 25 Mayıs olurken, en az 10.000 mt’a teklif verilmesi ve cayılamaz akreditifli ödeme yapılması şartlarının olduğu belirtildi.

Öte yandan 30.000 mt 150 mm ebatlı 3SP/4SP kalite kütük için açılan ikinci ihalede teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihin 24 Mayıs olduğu ve tüm ödemenin peşin yapılmasının şart koşulduğu öğrenildi.

Her iki kütük ihalesinde sevkiyatlar Haziran ayının sonunda yapılacak.

Uluslararası kütük fiyatlarında kaydedilen düşüşlere rağmen ülkedeki yerel talebin zayıflaması nedeniyle yeni ihracat ihaleleri açılıyor. Piyasa kaynakları, satıcıların alıcı çekebilmek için fiyatlarını 650$/mt FOB’un altına çekebileceğini düşünüyor.

RINL ayrıca 10.000 mt 5,5 mm ebatlı filmaşin için de ihracat ihalesi açtığını ve teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihin 25 Mayıs olduğunu bildirdi.


Etiketler: filmaşin kütük uzun ürünler yarı ürünler Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi 

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