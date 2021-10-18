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Hint RINL kütüğe, filmaşine ve bluma yönelik ihracat ihalesi açtı

Pazartesi, 18 Ekim 2021 10:18:45 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), kütüğe, filmaşine ve bluma yönelik üç ayrı ihracat ihalesi açtığını duyurdu.

20.000 mt 90 x 90 mm ebatlı birinci kalite kütüğe yönelik açılan ihalede, en az 10.000 mt’a teklif verilmesi, tekliflerin en geç 22 Ekim tarihine kadar gönderilmesi ve akreditifli ödeme yapılması; 8.000 mt alaşımsız filmaşine yönelik açılan ihalede ise en geç 21 Ekim tarihine kadar teklif gönderilmesi koşullarının bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, 30.000 mt 150 x 150 mm ebatlı birinci kalite bluma yönelik açılan ihalede, tüm ödemenin peşin yapılması koşulunun bulunduğu ve teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihin 20 Ekim olduğu bildirildi.

Tüm teslimatlar 30 Kasım tarihinde yapılacak.


Etiketler: uzun ürünler  yarı ürünler  filmaşin  Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi  kütük  |  benzer haberler »


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