Hint RINL kütük ve filmaşine yönelik ihracat ihalesi açtı

Salı, 11 Ocak 2022 11:34:14 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), kütük ile filmaşine yönelik iki ayrı ihracat ihalesi açtığını ve teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihin 17 Şubat olduğunu duyurdu.

20.000 mt 90 mm ebatlı kütüğe yönelik açılan ihalede en az 10.000 mt’a teklif verilmesi ve 12.000 mt alaşımsız filmaşine açılan ihalede ise en az 5.000 mt’a teklif verilmesi şartlarının bulunduğu belirtildi.

Teslimatların Şubat ayının sonunda yapılacağını bildiren RINL, cayılamaz akreditifli ödeme yapılmasının şart koşulduğunu da ekledi.