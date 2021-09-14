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Hint RINL kütüğe ve filmaşine yönelik ihracat ihalesi açtı

Salı, 14 Eylül 2021 10:10:54 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), kütüğe ve filmaşine yönelik iki ayrı ihracat ihalesi açtığını duyurdu. Şirket, alıcıların teklif göndermesi için belirlenen son tarihin 20 Eylül olduğunu bildirdi.

20.000 mt 90 mm x 90 mm ebatlı birinci kalite kütüğe yönelik açılan ihalede, en az 10.000 mt’a teklif verilmesi; 15.000 mt 5,5-12,5 mm ebatlı filmaşine yönelik açılan ihalede ise en az 8.000 mt’a teklif verilmesi koşullarının bulunduğu belirtildi.

Tüm sevkiyatlar, 20 Ekim tarihinde Gangavaram Limanı’ndan yapılacak.


Etiketler: Hint Yarımadası  uzun ürünler  çelik üretimi  yarı ürünler  Hindistan  kütük  filmaşin  |  benzer haberler »


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