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Hint RINL kok tozu ihalesinde teklifler alıyor

Cuma, 26 Ağustos 2022 14:52:00 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) 1.638 mt kok tozu için internet üzerinden 30 Ağustos tarihinde sona erecek bir ihale açtı. Şirketin kaynaklarına göre, satışlar her biri 63 mt’luk 26 kargo olarak yapılacak.

RINL’in kok fırını güç kaynaklarında üretilen kok tozu 3 mm ebadında ve ortalama %80 karışık karbon içeriyor. Kok tozu genellikle küçük ölçekli çelik tesisleri ve termik santraller tarafından, fırınlar için alternatif bir yakıt olarak kullanılıyor.

Satışlar 7 gün içerisinde ödemenin tamamını yapmak üzere en yüksek fiyatı veren alıcıya, ihale 30 Ağustos’ta kapandıktan sonra tamamlanacak. Sipariş 17 gün içerisinde şirketin depolarından çıkarılacak.


Etiketler: Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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