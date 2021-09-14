Hint RINL dövme çelik jant üretim tesisini önümüzdeki ay devreye alacak

Salı, 14 Eylül 2021 11:28:19 (GMT+3) | Kalküta

Çelikten Sorumlu Devlet Bakanı Faggan Singh Kulaste tarafından yapılan açıklamada, Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL), Uttar Pradesh’te inşa edilen yeni dövme çelik jant tesisinde ticari üretime başlayacağını duyurdu.

Kulaste, yıllık 100.000 adet dövme çelik jant üretimi yapacak tesiste deneme üretiminin tamamlandığını ve ticari üretime, Ekim ayı içerisinde başlanacağını söyledi.

Başlangıçta, 2020 yılının Mart-Nisan döneminde tamamlanması beklenen inşaat, deneme üretimi sürecine dahil olan Avrupalı uzmanların, Hindistan genelinde tam karantina uygulaması yürürlüğe konmadan ve uluslararası uçuşlar askıya alınmadan önce ülkelerine dönmek zorunda kalmasına bağlı olarak ertelenmişti.

Üretilecek dövme çelik jantların büyük bir çoğunluğu, vagon üretimi için ulusal demir yolları Indian Railways’e tedarik edilecek.