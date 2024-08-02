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Hint NMDC Limited’in demir cevheri üretimi Temmuz ayında %11 düştü

Cuma, 02 Ağustos 2024 14:38:07 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %11 düşüşle 2,17 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin toplam demir cevheri satışları yıllık %5 düşerek 3,06 milyon mt seviyesine geriledi.

2024-25 mali yılının ilk dört ayında (Nisan-Temmuz) NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 13,15 milyon mt’a kıyasla 11,36 milyon mt ve satışları da 13,89 milyon mt’a kıyasla 13,13 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

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