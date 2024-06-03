Hint NMDC Limited’in demir cevheri üretimi Mayıs ayında %37 azaldı

Pazartesi, 03 Haziran 2024 14:24:29 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %37 düşüşle 2,34 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin toplam demir cevheri satışları yıllık %22 düşerek 2,82 milyon mt seviyesine geriledi.

2024-25 mali yılının ilk iki ayında NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 7,22 milyon mt’a kıyasla 5,82 milyon mt ve satışları da 7,05 milyon mt’a kıyasla 6,35 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.