﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint NMDC Limited’in demir cevheri üretimi Mayıs ayında %37 azaldı

Pazartesi, 03 Haziran 2024 14:24:29 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bu yılın Mayıs ayında yıllık %37 düşüşle 2,34 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda şirketin toplam demir cevheri satışları yıllık %22 düşerek 2,82 milyon mt seviyesine geriledi.

2024-25 mali yılının ilk iki ayında NMDC Limited’in demir cevheri üretimi bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 7,22 milyon mt’a kıyasla 5,82 milyon mt ve satışları da 7,05 milyon mt’a kıyasla 6,35 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe düştü

04 Haz | Hurda ve Hammadde

Demir cevheri fiyatları göstergelerin zayıflamasıyla 5$/mt geriledi

03 Haz | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 3 Haziran 2024

03 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 31 Mayıs 2024

31 May | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 31 Mayıs 2024

31 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Talebe yönelik kaygılar oluştuğu için demir cevheri fiyatları yeniden 115$/mt CFR’a geriledi

30 May | Hurda ve Hammadde

Hint NMDC demir cevheri üretim kapasitesini 2030-31 mali yılına kadar ikiye katlayacak

30 May | Çelik Haberler

Rio Tinto, Simandou demir cevheri projesinin neredeyse yarısını tamamladı

30 May | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 30 Mayıs 2024

30 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 29 Mayıs 2024

29 May | Hurda ve Hammadde