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Hint NMDC demir cevheri üretim kapasitesini 2030-31 mali yılına kadar ikiye katlayacak

Perşembe, 30 Mayıs 2024 15:58:18 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited Başkanı ve İdari Yöneticisi Anirban Mukherjee, şirketin demir cevheri üretim kapasitesini 2030-31 mali yılına kadar yıllık 100 milyon mt’a çıkarmak amacıyla yaklaşık 6,02 milyar $ yatırım yapacağını duyurdu.

Yatırımlar kapsamında şirketin derin sondaj faaliyetleri için izin alacağı, yeni madenler devralacağı, ilave ekipmanlar satın alacağı ve sulu taşıma hattı ile yardımcı tesisler kuracağı ifade edildi.

Öte yandan NMDC Limited’in 2024-25 mali yılında 301 milyon $ ve sonrasındaki her mali yılda 1,08 milyar $ sermaye harcaması yapacağı belirtildi. Sermaye harcamalarıyla yeni konveyör sistemleri, sulu taşıma hatları, yeni pelet tesisi ve demir cevheri elleçleme tesisleri bulunan yeni stok sahaları inşa edilecek.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim NMDC 

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