Hint MOIL'in net kârı 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde %70 arttı

Hindistan'ın kamuya ait manganez üreticisi MOIL Limited, 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) net kârını yıllık %70 artırarak 876,20 milyon INR'ye (9,15 milyon $) yükseltti.
Şirketin ilk çeyrekte elde ettiği toplam gelir ise yıllık %6,55 artışla 3,70 milyar INR (38,74 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.
MOIL, üretimin yalnızca %1 artmasına rağmen operasyonel verimlilikte sağlanan iyileşme ve manganez cevherinde net gerçekleşen satış fiyatlarının %10 yükselmesinin kârlılığı desteklediğini belirtti.