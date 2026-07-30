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Hint MOIL'in net kârı 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde %70 arttı

Perşembe, 30 Temmuz 2026 09:52:03 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın kamuya ait manganez üreticisi MOIL Limited, 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) net kârını yıllık %70 artırarak 876,20 milyon INR'ye (9,15 milyon $) yükseltti.

Şirketin ilk çeyrekte elde ettiği toplam gelir ise yıllık %6,55 artışla 3,70 milyar INR (38,74 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

MOIL, üretimin yalnızca %1 artmasına rağmen operasyonel verimlilikte sağlanan iyileşme ve manganez cevherinde net gerçekleşen satış fiyatlarının %10 yükselmesinin kârlılığı desteklediğini belirtti.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

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