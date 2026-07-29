Hint SMEL Odisha'daki çelik tesisinde yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli cevher zenginleştirme tesisini devreye aldı

Hindistan merkezli Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL), ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan Sambalpur çelik tesisinde yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli yeni demir cevheri zenginleştirme tesisini devreye aldığını açıkladı.
Yaklaşık 15,66 milyon $ yatırımla inşa edilen tesisin tamamen faaliyete geçtiğini belirten şirket, tesisin düşük tenörlü demir cevherini kendi çelik üretiminde kullanılmak üzere yüksek kaliteli hammaddeye dönüştüreceğini ifade etti.
Şirkete göre yeni tesisin temel stratejik hedefi, maliyeti yüksek dış hammadde tedarikine olan bağımlılığı azaltmak. SMEL, düşük tenörlü demir cevherini kendi bünyesinde işleyerek önemli maliyet avantajı sağlamayı ve operasyonel kârlılığını artırmayı hedefliyor.
Şirket ayrıca, tesiste kullanılan ileri cevher zenginleştirme teknolojisinin yüksek kaliteli ve homojen hammadde elde edilmesini sağlayarak üretim hatlarında verimliliği ve üretim performansını artıracağını belirtti.