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Hint SMEL Odisha'daki çelik tesisinde yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli cevher zenginleştirme tesisini devreye aldı

Çarşamba, 29 Temmuz 2026 13:36:20 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL), ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan Sambalpur çelik tesisinde yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli yeni demir cevheri zenginleştirme tesisini devreye aldığını açıkladı.

Yaklaşık 15,66 milyon $ yatırımla inşa edilen tesisin tamamen faaliyete geçtiğini belirten şirket, tesisin düşük tenörlü demir cevherini kendi çelik üretiminde kullanılmak üzere yüksek kaliteli hammaddeye dönüştüreceğini ifade etti.

Şirkete göre yeni tesisin temel stratejik hedefi, maliyeti yüksek dış hammadde tedarikine olan bağımlılığı azaltmak. SMEL, düşük tenörlü demir cevherini kendi bünyesinde işleyerek önemli maliyet avantajı sağlamayı ve operasyonel kârlılığını artırmayı hedefliyor.

Şirket ayrıca, tesiste kullanılan ileri cevher zenginleştirme teknolojisinin yüksek kaliteli ve homojen hammadde elde edilmesini sağlayarak üretim hatlarında verimliliği ve üretim performansını artıracağını belirtti.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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